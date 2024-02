Örvendezhetnek az Audi RS-modelljeinek rajongói, mivel a gyártó megerősítette, hogy a jövőben még több készül ezekből. Az RS6 Avant GT bemutatója alatt újságírók rákérdeztek Nils Fischernél, az RS6 Avant GT technikai menedzserénél, hogy a hasonló, gyors kombik az Audi felállásában maradnak-e: „Határozottan azt mondanám, hogy igen, biztosan.”

És hogy ráerősítsen a válaszra, az Audi termékmarketing-menedzsere, Keneth Dose hozzátette: „Szerintem a múlt bebizonyította, hogy a kombiknak van múltja és ha ránézünk, milyen gyönyörű autókat lehet ma is fejleszteni, szerintünk jövőjük is van.” A Carsales emellett arról is írt, hogy ugyanezen az eseményen az Audi szóvivője arra is utalt, nemsokára újabb modell mutatkozhat be.

A cég az 1992-es Audi RS2 Avanttal mutatkozott be a gyors kombik piacán és az A4-es, majd A6-os S és RS változataival folytatták. Utóbbi ma is a kínálatban van. Az SUV-mánia ellenére az Audi Sport kombijai ma is relevánsak és lojális rajongótáboruk van. A BMW az ő sikerükre alapozva mutatta be az M3 Touringot és hozza vissza az M5 Touringot, de a Mercedes-AMG is figyeli, hogy alakul a piac.

Az Audi számára a jövő a régóta várt RS6 e-tron Avant megjelenését hozhatja, ami idén jöhet a 2022-ben már megmutatott A6 e-tron Avant elektromos hajtásláncával. A Porschéval közösen fejlesztett PPE platformra épülhet majd.

Ami a belsőégésű modelleket illeti, az RS4 Avant még egy generációt megérhet RS5 Avant néven. Vélhetően egy V6-os plug in hibrid hajtásláncnak köszönheti a túlélést, ez pedig megnövekedett teljesítményt és környezetbarátabb működést hozhat. Hasonló lehet a jelenlegi RS6 Avantot váltó RS7 Avant esetében is a stratégia.