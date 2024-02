Nem tudjuk, Ti hogy vagytok vele, de imádjuk az ASMR videókat, amikor nincs szöveg, hanem az általános hangoké a főszerep. Egy ideje már kevésbé népszerűek ezek a videók, de vannak, akik még mindig ebből élnek.

Valahogyan nyugtatóan hat az emberre, és megmagyarázhatatlanul ott ragadunk a képernyő előtt. Itt is erről volt szó, és ha négyszer olyan hosszú a videó, akkor is végignéztük volna, és még jó ötleteket is adhat.

A videóban egy profi kamerarendszert szerelnek fel a BMW 330i-re, ami ebben a formájában is jól funkcionál. Pillanatok alatt egy olyan rendszer állt össze a BMW hátsó részén, amivel akár filmeket is lehetne forgatni.

(Videó a lap alján)