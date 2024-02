A 2024-es év eddig az üzemanyagár-emelkedésről szólt, a jövedéki adó növelése mellett a forint gyengélkedése és a nemzetközi konfliktusok is generálták az áremelkedést, most azonban végre látszik némi fény az alagút végén.

Ebből szerdán még nem fogunk túl sokat érzékelni, lévén stagnálni fognak az árak, és továbbra is 603 forintos literenkénti átlagáron tankolhatjuk a benzint, 640 forintért pedig a gázolajat. A következő napokban azonban csökkenésre számíthatunk - írja a holtankoljak.hu.

Mindezt az olaj árának mérséklődése okozhatja, ami 7%-ot esett a múlt hét elejéhez képest. Bár a forint továbbra is hullámzóan teljesít a dollárral szemben, az előző heti erősödés még most fogja éreztetni a hatását - a jelenleg tapasztalt gyengülés pedig várhatóan február harmadik hetében. A prognózisok szerint ugyanakkor akár két számjegyű csökkenés is lehet a töltőállomásokon.