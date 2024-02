Egy Porsche-rajongó elhatározta, feltámaszt egy természeti katasztrófa során elhullott Cayman GT4 RS-t. Az RS Dynamics Project Seacretjének célja új életet lehetni az egy hatalmas árvíz által elragadott modellbe.

A modell eredetileg Szlovéniában landolt egy tulajdonosnál, aki egy földalatti garázsban tárolta. Az élet azonban közbeszólt és nem sokkal az autó átvétele után egy hatalmas vihar csapott le a környékre, így az új Porsche az elárasztott garázsban lelte halálát.

Nehéz lenne pontosan leírni, mit élt át ez az autó, mindenesetre az elég jól leírja az esetet, hogy három napig szenvedett a sárban, mire ki tudták emelni, ekkor azonban már annyira be volt borítva mindennel, hogy el se indult. Ennek ellenére, ahogy az AMuS beszámol róla, megvásárolta egy frankfurti kereskedés, innen került a solingeni RS Dynamic tuningműhelyhez.

Nem csoda, hogy elcsábultak, elvégre ez mégis egy 718 Cayman GT4 RS, ami mindössze 758 km-t futott, ráadásul az önmagában többmillió forintot érő Weissach-csomag is rajta van, valamint, ahogy egy videóban bemutatják, a szénszálas elemek és a festés is elég jó állapotban megmaradtak a védőrétegnek hála. Hab a tortán, hogy még a szaga is elviselhető.

Mindenesetre nem lesz sétagalopp a munka, a motort, az elektronikát és számos műszaki elemet megtalált a víz és a sár, azaz gyakorlatilag teljesen szét kell szedni és összerakni, ami nem egy kis munka lesz.

Ráadásul ez csak egy mellékprojekt lesz a műhely napi szintű futtatása mellett, reklámnak viszont nem utolsó és a végén lesz egy többé-kevésbé új Porsche 718 Cayman GT4 RS-ük, amit nem is olyan rossz áron szereztek.