Nem, nem a férfiak „sportja” a motorozás, ezt engedjük el... A nők között is vannak kiváló motorosok, átlagosan még több is, mint a férfiaknál, és összességében erősebbek is, amit nem egyszer bizonyítottak már az évek alatt.

Valójában szabálykövetőbbek is, jobban átgondolják, hogy mit csinálnak, és ez már önmagában plusz pont. Egyesek igen lazára veszik a figurát, és olyan szettekben motoroznak, hogy bárki zavarba esne tőlük.

Ez a Yamaha egy kiváló gép, ami rakétaként lő ki, de a férfiak egy része valószínűleg észre sem veszik a motort, csak a hölgyet, aki láthatóan pontosan tudja, mit csinál. Nemcsak jó nő, hanem jó motoros is, egykerekezve pláne.

(Videó a lap alján)