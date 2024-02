A BMW i5 limuzin és a tisztán elektromos meghajtású BMW iX2 márciusban egy-egy új modellváltozattal bővül, a BMW X2 és a BMW XM palettáján pedig új hajtáslánc-változatok debütálnak. A forradalmi Autópálya Asszisztens (Highway Assistant) újabb modellsorozatokban fokozza a hosszabbra nyúló utazások kényelmét, miközben a BMW 5-ös limuzin, a BMW X2 és a BMW iX2 új karosszériafényezési árnyalatokban is elérhetővé válik.

2024 tavaszán a digitális szolgáltatások terén is vonzó újítások mutatkoznak be. Ilyen többek között a hangutasításokkal vezérelhető Siri technológia könnyebb használhatósága (az Apple iPhone okostelefonok BMW 9.0 operációs rendszert futtató modellekbe történő integrálhatóságának részeként), valamint a tisztán elektromos meghajtású és plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával szerelt BMW modellekkel kompatibilis járműtöltő állomások információinak optimalizált megjelenítése. A My BMW okosalkalmazás funkcionalitásának folyamatos továbbfejlesztése folytatódik.