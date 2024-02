A Mini Aceman már közel áll ahhoz, hogy az utakra kerüljön, efelől tanúskodnak a képek, ahol a csak elektromos változatban kínált crossover a sivatagban esik át a fejlesztés utolsó szakaszain. Az új modell várhatóan április 24-án mutatkozik majd be, hogy áthidalja a Cooper és a Countryman közötti űrt.

A korábbi kémfotókhoz hasonlóan itt is az látszik, hogy a 2022-es koncepthez képest visszafogottabb lesz az Aceman. A szögletes LED-fényszórók és magasabb kasztnija különbözteti meg a Coopertől, ettől eltekintve azonban tipikus Mini, 4075 mm hosszú, 1754 mm széles és 1495 mm magas.

Mivel ezzel 21 cm-t ver a Cooperre, vélhetően utas- és raktere is tágasabb lesz, azonban mivel 35 centivel rövidebb a Countrymannél, annál kecsesebbnek ígérkezik. A Mini többi modelljével ellentétben az Aceman csak és kizárólag elektromos formában lesz elérhető. Akkumulátora 54,2 kWh-s lesz, ahogy a Cooper SE-é is.

Egyetlen villanymotor hajtja majd, mely vélhetően 218 lóerőt küld az első tengelyre, de joggal feltételezhetjük azt is, hogy egy sportosabb JCW változat is kikerül majd a kezeik közül. A sajtóközlemény szerint „pár hónap múlva” mutatják be a modellt, az Autocar ennél pontosabbat is tud, ők a pekingi Auto Chinát jelölték meg a bemutató időpontjaként, azaz április 24-et. Az európai változat gyártása 2026-ban indulhat Oxfordban.

