A Mercedes is nagyon komoly biztonsági rendszerekkel rendelkezik, de amikor a tulajdonos nyitva hagyja az autót, ott nehéz mit tenni. Ezek a felvételek pedig ugyan bizonyítékként szolgálnak, aligha fog fizetni a biztosító azok után, hogy nem volt zárva a luxusautó.

Bármilyen jó körkények is lakjunk, az az első, hogy zárjuk az autót, még ha csak pár percre is megyünk be a házba. Egyesek tolvajok pontosan ezeket a pillanatokat várják, így másodpercek alatt végezhetnek a lopással.

Ami pedig a tolvajokat illeti, nem lehettek túl éles eszűek, mert tisztán látszott az arcuk a felvételeken, aminél jobb bizonyítékra nincs is szükség. Adott esetben a Mercedes is gyorsan előkerülhet, ha addig nem szedték darabokra.

