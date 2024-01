Azt is írhatnánk, hogy ezek a vezetők nem a legélesebb eszűek, és akkor talán finoman is fogalmaztunk, mert nemcsak a saját, hanem sokan mások életét is kockáztatják. Felfogni nem tudjuk, hogy ilyenkor mi járhat a fejükben.

Egyrészt nincs bennük félelemérzet, másrészt, ami rosszabb ennél, mindenfajta átgondoltság nélkül cselekednek. Ez a fajta száguldozás börtönt ér, és olyan eltiltást a vezetéstő, ami örökre szól, így legalább megakadályozhatnak egy halálos balesetet.

Sokan jogosítvány nélkül is autóba ülnek, így egyes esetekben valóban csak a börtön jelentheti a megoldást. Ez a srác a leállósávban száguldott, mint egy őrült, miközben saját magát videózta, majd egy ponton jött a becsapódás.

(Videó a lap alján)