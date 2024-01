Jeges időben életveszélyes a közlekedés, az autópályán különösen. Ilyenkor sokszor félreállni még veszélyesebb, de néha nincs jobb opció, főleg, ha egy kamionról van szó, amit ember nem fog meg, ha az megindul.

Szerencse is kell hozzám, ám ha végig jeges az út, ott tényleg nincs visszaút, csak az égiekben bízhatunk, hogy történik valami jó is közben. Ez a kamionos inkább áldhatja az eget, mert lehetett volna sokkal rosszabb is a helyzet.

Közelről vették videóra, ahogyan a kamionos megcsúszik a jeges autópályán, majd megpróbálta megfogni a gépet. Minden pár másodperc alatt zajlott le, de végül összecsuklott a kamion, és már lehetett is felmérni az anyagi kárt.

(Videó a lap alján)