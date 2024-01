Tíz évvel a premierje után a Macan a második modellgenerációval folytatja történetét, ezúttal már teljesen elektromos formában. Progresszív, kortalan formatervével, karakteres Porsche teljesítményével, kimagasló hatótávolságával és kiemelkedő hétköznapi praktikumával az új Macan 4 és az új Macan Turbo célja nem kevesebb, mint hogy a Porsche SUV-vásárlók minden követelményének eleget tegyen. „A Macan teljesen új, magasabb szintre lép – kivételes elektromos teljesítményével, új vezetési élményével és lenyűgöző formatervvel,” mondta Oliver Blume, a Porsche AG vezetőségének elnöke a szingapúri világpremier alkalmából.

“A célunk az, hogy a teljesen elektromos Macan a szegmens legsportosabb modellje legyen,” magyarázta Jörg Kerner, a Macan modellsorozatért felelős alelnök.

A Porsche elsőként kizárólag itt veti be az új generációs PSM elektromotorokat az első és a hátsó tengelyen, hogy kivételes hatékonyságot és optimálisan reprodukálható teljesítményleadást szavatoljon. Már a számok is önmagukban sokat elárulnak a kivételes E-Performance képességekről: Launch Control rajtautomatikával a Macan 4 akár 408 lóerős (300 kW) teljesítmény leadására képes, miközben a Macan Turbo 639 lóerőt (470 kW) kínál. A modellek maximális forgatónyomatéka 650 és 1.130 Nm. Mindez kivételes menetteljesítményeket garantál. A Macan 4 álló helyzetből csupán 5,1 másodperc alatt gyorsít 100 km/h-ra, míg a Macan Turbónak ugyanehhez mindössze 3,3 másodpercre van szüksége. A két modell végsebessége 220 és 260 km/h.

Új Premium Platform Electric padlólemez 800 V-os architektúrával

Az elektromotorok az alvázba épített, bruttó 100 kWh-s lítium-ion akkumulátorból nyerik az erőt, amelynek kapacitásából 95 kWh aktívan használható. A nagyfeszültségű akkumulátor jelenti az új fejlesztésű, 800 V-os architektúrával rendelkező Premium Platform Electric (PPE) padlólemez központi alkotóelemét, amelyet a Porsche elsőként az új Macan esetében használ. A DC töltési teljesítmény akár 270 kW is lehet, amellyel az akkumulátor 10-ről 80 százalékra körülbelül 21 perc alatt feltölthető az erre alkalmas töltőállomáson. A 400 V-os töltőállomásokon a nagyfeszültségű átalakító lehetővé teszi, hogy a két, együttesen 800 V-os feszültségen dolgozó akkumulátor különválasztható legyen két 400 V-osra. Mindez kiegészítő magasfeszültségű rásegítő nélkül is különösen hatékony töltést tesz lehetővé, akár 135 kW-tal. Az AC töltés legfeljebb 11 kW-tal lehetséges.

Vezetés közben az elektromotorok segítségével akár 240 kW energia is visszanyerhető a rekuperációval. Az Integrated Power Box (IPB) rendszer hozzájárul az új Macan modellek hatékonyságához, miközben helyet és tömeget spórol. Az innovatív és kompakt IPB három alkatrészt egyesít önmagában – a fedélzeti AC töltőt, a nagyfeszültségű fűtést és a DC/DC átalakítót. A kombinált WLTP hatótáv 613 kilométer a Macan 4 és 591 kilométer a Macan Turbo esetében.

Sportos arányok és kupészerű vonalak

Az élesebb arányoknak és a Porsche formatervezési génállományának köszönhetően az új Macan modellek megjelenése dinamikus és domináns. „A teljesen elektromos Macan személyében mutatjuk be az első Porschét, amely az elektromos formát határozott termékidentitásként tárja elénk” mondta Michael Mauer, a Style Porsche alelnöke. „Az új Macan azonnal felismerhető a Porsche termékcsalád tagjaként. A klasszikus Porsche arányok továbbfejlesztésével sikeresen alkalmazkodtunk az elektromos járművek formatervezési kihívásaihoz. Mindez tovább fokozta a Macan sportos, modern és dinamikus megjelenését. A formaterv egyértelműsíti, hogy a Macan a szegmens sportautója, elektromos formában is.”

Az alacsonyan húzódó első fedél és az erőteljesen domborodó kerékjárati ívek a 4.784 mm hosszú, 1.938 mm széles és 1.622 mm magas beszálló SUV modell meghatározó elemei, amelyek már álló helyzetben is dinamikus megjelenést sugároznak.

Az új Macan akár 22 colos kerekei még tovább fokozzák a látványt. Az elődmodellnél 86 mm-rel hosszabb tengelytávolság (2.893 mm) mellett rövidebbek az első és a hátsó túlnyúlások. A fényszórók két részre oszlanak: a felső részbe kerül a négypontos nappali menetfény, amely kihangsúlyozza az autó szélességét. Az opcionálisan mátrix LED-es technológiával rendelkező főmodul pedig valamivel lejjebb, az első lökhárítónál kap helyet. A karakteres Porsche sziluett szoros egységet képez a lapos hátsó ablakkal. Mindez a keret nélküli ajtókkal és a karakteres oldalsó pengékkel együtt dinamikus, sportos formatervet hoz létre. Hátul az erőteljesen domborodó vállak biztosítanak határozott megjelenést. A Porsche logó ezúttal a szoborszerűen megformált, háromdimenziós fényív közepére került.

Aktív és passzív aerodinamikai megoldások a nagyobb hatótávolság érdekében

A Porsche a karakteres formai géneket hatótávra optimalizált aerodinamikával egyesíti. Az aktív és passzív elemekkel dolgozó Porsche Active Aerodynamics (PAA) rendszer és a 0,25-ös légellenállási együttható révén az új Macan a piac egyik legáramvonalasabb SUV modellje – ami áldásos hatással van a hatótávra és az áramfogyasztásra. A PAA rendszer magában foglalja az adaptív hátsó légterelőt, az első légbeömlők aktív szellőzőrácsát és a teljes mértékben burkolt alváz rugalmas borításait. A fényszórók alatti légfüggönyök és a mélyre nyúló első lökhárító tovább optimalizálja a levegő áramlását. Hátul a függőleges, optimalizált levegőleválasztók és a diffúzor fokozza az aerodinamikai hatékonyságot.

Két csomagtartó és megnövelt belső tér

Az új Macan egy teljesítményközpontú SUV, amely kimagasló hétköznapi praktikumával, gazdag felszereltségével és szellős belső terével is kiemelkedik. Az elektrifikáció jóvoltából a csomagtartó is megnőtt. Modell és felszereltség függvényében a hátsó ülések ’cargo’ állásánál akár 540 literes teret találunk. Emellett az első csomagtartó további 87 liternyi tárhelyet kínál. Mindez összesen 127 literrel több, mint az előző modell esetében. A hátsó üléstámlák teljesen síkba dönthetők, amivel a csomagtér kapacitása 1.348 literre növekszik. Az új Macan praktikumát pedig az akár 2000 kilogrammos vontatási képesség teszi teljessé.

Modell és felszereltség függvényében az elöl ülők a korábbinál 28 mm-rel alacsonyabban foglalhatnak helyet, miközben a hátul ülők 15 mm-rel alacsonyabban ülve élvezhetik ki a tágasabb lábteret.

A belső tér félreismerhetetlenül Porsche: a műszerfal szélességét az integrált fekete panel fokozza. A középkonzol emelkedő kialakítása még inkább kihangsúlyozza az alacsony, teljesítménycentrikus vezetési pozíciót. Ugyanakkor a nagyméretű ablakok rengeteg fényt engednek be a szellős beltérbe. A modern, digitális felhasználói felületek mellett analóg elemeket is találunk – például a légbeömlők és a klímaberendezés irányítására. A műszerfal és az ajtók aprólékosan kialakított díszítőbetétjébe beépül a hangulatvilágítás LED-es fényszalagja, amely kommunikációs funkciókat is ellát. Az aktuális helyzet függvényében információt vagy figyelmeztetést nyújt – például köszöntés, a töltési folyamat ábrázolása vagy a vezetési segédrendszerek funkcióinak kiegészítése céljából. Az új Macan felszereltsége magas fokú személyre szabhatóságot tesz lehetővé. A Porsche egyértelmű célja volt, hogy több környezettudatos anyagot használjon a belső térben, amely törekvés a teljesen elektromos Macan belső térének több részén is visszaköszön.

Vezetési élmény: magas számítási teljesítmény és kivételes kapcsolódás

A Macan a legújabb generációs kijelző- és működtetési koncepciót kapta meg akár három kijelzővel, beleértve a szabadon álló, 12,6 colos, ívelt kialakítású műszercsoportot és a 10,9 colos központi kijelzőt. Az utas most elsőként használhat opcionálisan saját, 10,9 colos képernyőt a különböző információk elérésére, az infotainment rendszer kezelésére vagy akár videók streamelésére is menet közben. Ugyancsak először tapasztalható meg a Porsche Driver Experience kiterjesztett valóság funkcióval ellátott head-up kijelzője, amelynél a virtuális elemek, például a navigáció nyilai a való világban láthatóak. Ehhez a rendszer a vezető előtt 10 méterre észlelhető, 87 colos kijelző méretének megfelelő kivetítést használ.

Az új generációs infotainment rendszer alapját az Android Automotive OS adja. Az új Macan széria Porsche Communication Management (PCM) rendszere új szintre emelkedik számítási teljesítmény tekintetében. Például a „Hey Porsche” beszédvezérlés villámgyorsan képes útvonalak, például töltési megállók ajánlására. Az új Porsche App Centre közvetlen hozzáférést és telepítési lehetőséget biztosít különböző szolgáltatók népszerű alkalmazásaihoz.

Az első Macan hátsókerék-kormányzással és kétszelepes lengéscsillapítással

A Porsche az új Macan fejlesztése során nagy energiákat szentelt annak, hogy a modell a márkára jellemző menetdinamikát és kormányzási érzetet nyújtsa. „A különösen sportos vezetési helyzetnek és az alacsony súlypontnak, illetve a lenyűgöző menetdinamikának és a precíz kormányzásnak köszönhetően az új Macan valódi sportautós érzetet kelt,” magyarázta Jörg Kerner, a terméksorozatért felelős alelnök.

A Macan 4 és a Macan Turbo egyaránt összkerékhajtással rendelkezik. A két elektromotor teljesítményét a rendszer szinte valós időben szabályozza. Az elektronikusan vezérelt Porsche Traction Management (ePTM) körülbelül ötször gyorsabban működik, mint a hagyományos összkerékhajtás és a csúszásra 10 milliszekundumon belül választ adhat. Emellett az összkerékhajtás teljesítmény-eloszlását a kiválasztott vezetési üzemmód is meghatározza. A Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) a hátsó tengelyen található, elektronikusan vezérelt differenciálzár szerepében fokozza a tapadást, a stabilitást és a Macan Turbo dinamikáját.

A légrugózással rendelkező Macan modellek – ugyancsak széria a Turbo esetében – Porsche Active Suspension Management (PASM) adaptív lengéscsillapítással rendelkeznek, amely opcionálisan az acélrugós futóművel is kombinálható. A PASM ezúttal már kétszelepes technológiával működő lengéscsillapítókat tartalmaz, amely a kényelmes és a sportos között minden eddiginél szélesebb tartományt képes lefogni. Mindez még inkább észrevehetővé teszi az egyes vezetési üzemmódok közötti különbségeket.

A Macan történelmében először érhető el opcionális hátsókerék-kormányzással, amely a hátsó kerekek öt fokos elfordulását teszi lehetővé. Segítségével mindössze 11,1 méterre csökken a fordulókör, nagyobb sebességnél pedig a kerekek azonos irányú elfordításával fokozza a stabilitást, amely a márkára jellemző különösen kiszámítható és precíz bekormányzási tulajdonságokkal együtt kivételes vezetési tulajdonságokkal ruházza fel a modellt.

2014 óta a Porsche világszerte több mint 800.000 Macan kulcsát adta át. Ez a sikersorozat pedig a teljesen elektromos utóddal folytatódik, amely már karbonsemleges módon készül a Porsche lipcsei gyárában. Az első megrendelők az év második felétől kezdve kapják meg autóikat. A Macan 4 németországi bruttó alapára 83.993 euró, míg a Macan Turbóé 114.576 euró lesz.