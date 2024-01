A Peugeot anyavállalata, a Stellantis, valamint a villamosítás francia specialistája, a Qinomic között létrejött megállapodásnak köszönhetően kevesebb mint egy éven belül bárki villanyautóvá építtetheti át Peugeot Expertjét, méghozzá egy hivatalos, a gyár támogatását élvező program keretében.

Ez önmagában is nagy jelentőségű hír, a konverzió tényénél is izgalmasabb azonban mindaz, ami életre hívta ezt az együttműködést, és az, amit ez a kezdeményezés közép- és hosszú távon elérhet.

Az európai innovációs és technológiai intézet, az EIT által tavaly közzétett jelentés szerint Európa országaiban három év alatt 40 százalékkal nőtt azoknak a városrészeknek a száma, ahová kizárólag csekély vagy zéró károsanyag-kibocsátású járművel szabad behajtani.

Ezek az LEZ (Low Emission Zone) területek kulcsszerepet játszanak abban a törekvésben, hogy élhetőbbé, egészségesebbé tegyék a kontinens nagyvárosait. Ugyanakkor fontos társadalmi és iparági kísérletnek is tekinthetők: az ugyanis, ahogy a lakosság és a gazdaság ezekre a lég- és zajszennyezést csökkentő korlátozásokra reagál, hosszú távon meghatározhatja az autóipar, az energetikai ipar és számos rokonterület fejlődésének irányát.

Az eredmények egyfelől ígéretesek. Európában az elmúlt években gyors ütemű és nagy léptékű növekedésnek indult a hálózatról tölthető (tisztán elektromos, illetve plug-in hibrid) járművek piaca. Öt év alatt hétszeresére (!) nőttek ezeknek a helyi károsanyag-kibocsátás nélkül használható gépkocsiknak az eladásai, miközben a teljes piac az elmúlt években tapasztalt, hátráltató tényezők miatt nem nőtt, hanem zsugorodott ugyanezen idő alatt. A hálózatról tölthető járművek tehát gyors ütemben növelik piaci súlyukat, 2023-ban tartósan 20 százalék fölött részesedtek az újautó-eladásokból.

Másfelől viszont ugyanezen idő alatt lassan, de egyértelműen nőtt az európai gépjárműflották átlagos életkora. Ez pedig arra enged következtetni, hogy a frissen eladott járművekkel – így a hálózatról tölthető modellekkel is – nem az élettartamuk végére eljutott járműveket váltják ki az ügyfelek. Ez pedig környezetvédelmi szempontból igen aggályos.

Egy-egy új autó – legyen bár motorja elektromos vagy belső égésű – teljes életciklusára vetített szénlábnyomában ugyanis jelentős hányadot képvisel a gyártás, illetve a hulladékhasznosítás során felszabaduló CO2. Minél hosszabban használunk egy járművet, ezek a fix környezeti terhek annál inkább eloszlanak – és fordítva: minél gyakrabban cseréljük le az autónkat, annál magasabb lesz az élettartamára vetített kibocsátás.

Az emissziómentes, megfizethető és környezettudatos járművek iránti, komplex elvárások hívták életre azokat a kezdeményezéseket, amelyek viszonylag fiatal, üzembiztos, hosszú várható élettartamú használt járművek belső égésű hajtásláncát cserélik akkumulátoros elektromos egységre.

Az utólagos átépítések brit specialistája, a haszonjárművek mellett veterán luxusautókat is villamosító Lunaz által a közelmúltban közzétett tanulmány arra jutott, hogy az általuk elektromos üzemre átépített kukásautók teljes élettartamra vetített CO2-kibocsátása 72 százalékkal alacsonyabb, mintha meghagyták volna azokat dízelmotorosnak; ugyanakkor 27 százalékkal még annál is kedvezőbb volt, mintha az ügyfél egy vadonatúj elektromos teherjárművet vásárolt volna a dízelek helyett.

Ugyanerre készül most társmárkái élén a Peugeot, épp csak egy jóval szélesebb ügyfélkör számára releváns szegmensben: a középkategóriás könnyű áruszállítók piacán. Az autógyártó és a Qinomic először egy évvel ezelőtt, 2022 decemberében ültek le a tárgyalóasztalhoz, hogy lefektessék a Stellantis körkörös gazdasági stratégiájába szervesen illeszkedő projekt részleteit. Most pedig, egy évvel később már közzé is tették a 2024 második félévétől megrendelhető csomag előzetes, vázlatos paramétereit.

Ezek szerint 200 kilométer körüli WLTP hatótávolsággal, gyors tölthetőséggel, valamint 900 kilogrammot meghaladó hasznos teherbírással számolhatnak azok, akik az emissziócsökkentés ezen újszerű és ésszerű módját választják.

Egyelőre sem az árakról, sem a szállítási határidőről nem áll rendelkezésre információ, ahogy azt sem árulta el a Peugeot, hogy az Expert mely generációja kompatibilis az átépítő csomaggal, mint ahogy az sem egyértelmű, hogy csak az áruszállító modellváltozat kap esélyt a megtisztulásra, vagy a Traveller, azaz a személyszállító modellváltozat is átalakítható e-üzemre.

A program keretében épített elektromos furgonok a fenti paraméterek alapján jóval kisebb akkumulátort kapnak, mint a 2024-es modellévben immár akár 350 kilométeres hatótávolsággal rendelkező, gyári Peugeot e-Expert. Ez kétszeresen is észszerű megoldás: egyrészt, mert így a Peugeot eltérő helyzetekre optimalizált karakterű modellekkel fedheti le a piacot, másrészt, mert így még inkább megfizethető alternatívát kínálhat ügyfeleinek a márka.