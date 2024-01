Az új lehetőség a HUMDA budapesti agglomerációban is elinduló, egy éven át tartó hidrogén-üzemanyagcellás autóbusz demonstrációs mintaprojektjének köszönhetően teremtődött meg. A tesztidőszak alatt előzetes bejelentkezés után az Illatos úti töltőállomáson ingyenesen lehet tankolni összesen 4000 kilogramm hidrogént – jelentette be Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese a Hydrogen Open 2024 konferencia HUMDA Napján.

Az összes szén-dioxid-kibocsátás ötödéért a közlekedési szektor, ezen belül pedig döntő részben a közúti forgalom felel. A közlekedés zöldítése nagyban hozzájárul a klímasemlegességi vállalások eléréséhez, csökkenti a települési zajterhelést és levegőszennyezést, egészségesebb és élhetőbb környezetet biztosít a városlakóknak. A kormányzati programoknak is köszönhetően az elektromobilitás gyors ütemben nyer teret Magyarországon. A zöld rendszámos gépkocsik száma 2022 elejéhez képest megduplázódott, már több mint 86 ezer jár belőlük a hazai utakon. A magyar gazdaság jövője a zöldenergia, a kormány ezért a hidrogéntechnológia népszerűsítését és elterjedését is ösztönözni kívánja. A hasznosításra rövidtávon leginkább alkalmas terep a közlekedés. Kísérleti projektjében a HUMDA a közösségi közlekedésben történő felhasználás lehetőségeit teszteli, a fővárosi agglomeráció mellett Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Kaposváron, Miskolcon és Zalaegerszegen is időszakosan forgalomba állítanak hidrogén üzemanyagcellás buszokat. E program részeként mindössze egy előzetes bejelentkezés után bárki ingyenesen tankolhat járművébe hidrogént a budapesti töltőállomáson – hangsúlyozta Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese.

– Budapest agglomerációjában is elindul egy hidrogén-üzemanyagcellás autóbusz a menetrend szerinti forgalomban. A jármű a Kelenföldi pályaudvar és Szigethalom között közlekedik majd. A HUMDA demonstrációs mintaprojektjében közlekedő háromajtós Caetano H2.City Gold típusú busz is itt tankol majd, és egy évig üzemelteti a budapesti agglomerációs járatain a Volánbusz. A jármű tartályaiban összesen 37,5 kilogramm hidrogéngáz tárolható. Egyetlen töltéssel így 400 kilométert képes megtenni. A helyi légszennyezéstől mentesen és nagyon csekély zajkibocsátással üzemelő járművek tartós tesztelése alapján megalapozott döntés születhet majd a hidrogén alkalmazásáról a hazai közösségi közlekedésben. A HUMDA számára a szemléletformáláson túl az adatgyűjtés és a Zöld Busz Programból származó üzemeltetési adatokkal való összehasonlításon alapuló elemzések készítése a projekt célja – emelte ki Mészáros Virág, a Zöld Busz Programot is koordináló HUMDA vezérigazgatója.

A Zöld Busz Programban már 139 elektromos buszt és hozzá tartozó töltőinfrastruktúrát helyeztek forgalomba Magyarországon. A program által támogatott járművek átadásával hazánkban az elektromos autóbuszállomány csaknem megnégyszereződött.

– A zöldenergia a magyar gazdaság jövője, ezért is fontos használni és kipróbálni az ezen alapuló hajtásláncokat a közúti és közösségi közlekedésben. A közlekedés zöld átmenetében fontos szerepe van a HUMDA által koordinált Zöld Busz Programnak. A zöldenergetikai átállást támogatja az Energia21 kezdeményezés is, amelyben közéleti, tudományos és gazdasági szakemberek részvételével dolgozunk azért, hogy segítsük Magyarország zöldátállását. Úgy gondoljuk, hogy a jövőben a hidrogénnek is komoly szerep juthat a közösségi közlekedésben és a közúton történő teherszállításban– mondta Palkovics László, az Energia21 kezdeményezés egyik alapítója.

A hidrogénkonferencia HUMDA Napján az Ügynökség szakmai és pályaorientációs napot is rendezett középiskolásoknak, akik a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégiumból és a budapesti Fáy András Technikumból érkeztek.