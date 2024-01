Egyes autótípusok nagyon könnyen, gyorsan és olcsón tuningolhatóak. Ezt sokan ki is használják, aminek idővel megfizetik az árát, még ha nem is mindenki, mert sorra kapcsolják le az illegális vezetőket, máskor pedig már csak a halálukat tudják megállapítani.

Most, hogy ilyen modern időket élünk, egyre többen mutatják be, hogy „mire képesek”. Eszméletlen, hogy miket művelnek odakint, kockáztatva ezzel sokan mások életét, amiért nemcsak eltiltás járna, hanem akár börtön is.

Ennek a tuning Ladának a vezetője sem volt szívbajos, az orosz Halálos iramban érezte magát, miközben őrültek módjára száguldott a nyílt utcán, fényes nappal. A busz is közel volt, és ha ott megvan csattanás, az a felvétel talán napvilágot sem lát.

(Videó a lap alján)