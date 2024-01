1899. január 21-én Wilhelm Opel, a vállalatot alapító Adam Opel fia, szerződést kötött Friedrich Lutzmann-nal a Lutzmann féle autógyár megvásárlásáról. Ezzel megkezdődött az Opel márkájú automobilok gyártása, és vele egy új korszak, amely komoly hatással volt a vállalat fejődésére, Rüsselsheim városán messze túlmutatóan is. A korábban sikeres varrógép- és kerékpár-gyártóként ismert Opel új, és számára addig ismeretlen üzleti területen próbált szerencsét.

Azóta több mint 75 millió Opel autó készült Európa különböző országaiban. A márka aktuális kínálatának egyik sikertípusa - az új Opel Astra - azonban ma is Rüsselsheim-i gyártású. Miközben az Opel autógyártásának 125. évfordulóját ünnepli, az új Astra fejlett műszaki tartalommal és lokálisan emissziómentes, tisztán elektromos hajtású változatban is készül a gyártósorokon.

Az Opel vezérigazgatója, Florian Huettl elmondta: “Akárcsak 125 évvel ezelőtt, most is egy új korszak kapujában állunk. Akkor a vállalat úttörőként vágott bele a még éppen csak éledező autógyártásba, ma pedig a lokálisan emissziómentes mindennapi elektromos autózás terén tesz hasonlóan bátor lépéseket. Az új Astra Sports Tourer Electric, akárcsak az első Opelek 125 éve, Rüsselsheim terméke. Büszkék vagyunk az örökségünkre, és meg is ünnepeljük autógyártásunk 125 éves évfordulóját, méghozzá a lehető legmodernebb módon, az elektromobilitás jegyében”.

Az 1890-es évek vége: a varrógépektől és kerékpároktól az autókig

Az Opel sikertörténete 1862-ben kezdődött, amikor Adam Opel Rüsselsheim-ban elkészítette első varrógépét, lefektetve ezzel a vállalat alapjait. A cég gyorsan Németország egyik legnagyobb varrógépgyártójává nőtt, Európa számos országába exportált. A kerékpárok gyártásának beindítása újabb kiváló üzleti döntésnek bizonyult, az első velocipéd 1886-ban készült Rüsselsheim-ban; az Opel Németország egyik első bicikligyártója volt. Az 1920-as évekre – az autógyártás felfutásával párhuzamosan – az Opel a világ vezető kerékpárgyárává fejlődött, az alapító fiainak irányításával.

A fiúk voltak azok is, akik a kerékpárláz 1890-es években tapasztalható visszaesésével új területekre próbálták kormányozni a vállalatot. Így találtak rá az automobilra. Fritz és Wilhelm Opel körülnézett az 1897-es Németországi Autószalonon is Berlinben, ott találkoztak Friedrich Lutzmann-nal és az ő autóival. A lakatosmester Lutzmann már 1894 óta készített automobilokat, így kellő tapasztalattal bírt ezen a területen, az Opel fivéreknek pedig éppen erre volt szükségük. A testvérek meglátogatták Lutzmann Dessau városában működő üzemét, ahol azonnal világossá vált a számukra az autógyártásban rejlő óriási potenciál.

Eredetileg együttműködést terveztek, de végül ajánlatot tettek a teljes üzem megvásárlására. 1899. január 21-én Wilhelm Opel és Friedrich Lutzmann aláírta a 116,887 márkáról szóló szerződést, így a gyár mindenestől Opel tulajdonba került.

A teljes üzemet, gépeivel és alkalmazottaival együtt Rüsselsheim-ba költöztették, Lutzmann pedig az immár Adam Opel Motorfahrzeug-Fabrik néven működő vállalkozás kereskedelmi igazgatójaként dolgozott tovább.

A vétellel az Opel egy csapásra sokévnyi autógyártási tapasztalathoz is hozzájutott, a kerékpárgyártásból átvett szakemberek Lutzmann vezetésével immár Opel emblémával építették az autókat egy kifejezetten erre a célra felépített új üzemcsarnokban. Az első hirdetések már 1899-ben megjelentek, köztük olyan lényegre törő szövegezésűek is, mint például ez: “Az Opel gépkocsik a legjobbak”.

125 évvel az Opel automobilok gyártásának beindulása után a márka a lokálisan emissziómentes jövőbe tart olyan autókkal, amelyek nem csak a mindennapi használatban teljesítenek kiválóan, de vezetni is élvezet őket. A 2024-es jubileumi évben az Opel nem csak ünnepel, hiszen innovatív modellekkel folytatja útját az elektromobilitás felé.