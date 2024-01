Ráadásul még a látóteret sem zavarja, hiszen gyakorlatilag egy átlátszó segédletet ad a sofőrnek, más kérdés, hogy ez mennyire veszi el az önállóságot, ami miatt a rutin is csorbákat szenvedhet. A lehetőség ugyanakkor érdekes és van benne potenciál. Hasonlóra egyébként már láttunk példát, ám ez a változat az eddigieknél jóval fejlettebb megjelenítést ad.

A technológia a 3D lézerszkennelés és a LiDAR (Light Detection and Ranging) adatok összevetésével ábrázolja a hologramot, ami képet ad a közlekedés lehetséges veszélyeiről.

Ez gyorsabb és hatékonyabb reakciót tesz lehetővé, emellett a rendszer kibővített head up displayként is működik, a szélvédőre vetített teljeskörű navigációval, hovatovább 360 fokos rálátást is biztosít a környezetre, ezáltal csökkentve a balesetek kockázatát.