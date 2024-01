Tavaly is rekordközeli szinten zárt a használtautó-piac: az előzetes adatok szerint közel 821 ezer használt személygépkocsi cserélt gazdát 2023-ban, ez alig 0,5 százalékkal marad el a 2022-es rekordtól.

A DataHouse adatai szerint 2022-ben 825 ezer volt a belföldi átírások száma. Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint az elért teljesítményben két tényező játszott szerepet. Rövidebb távon a romló jövedelmi viszonyok terelték a vásárlók egy részét az újtól a használt autók felé, hosszabb távon pedig a hazai személygépkocsi park folyamatos, dinamikus növekedése önmagában is élénkíti a használtautó-piacot: míg egy évtizede a forgalomban lévő kocsik száma alig 3 millió volt, addig 2023 végére már közelítette a 4,2 milliót is - tette hozzá.

A Datahouse által közzétett adatok szerint a belföldi használtautó-piacon 2023-ban is hat márka adta a teljes forgalom felét. Az első helyen az Opel áll, 90 ezerrel, ami 11 százalékos részesedést jelent. A Volkswagen 2019 óta áll a második helyen, 10,3 százalékos részaránnyal. A 3. a Suzuki az éves forgalomból 8,5 százalékkal, a Ford a negyedik helyen áll 7,8 százalékkal, a BMW az ötödik 6,3 százalék feletti részesedéssel, a hatodik helyre pedig a Skoda kapaszkodott fel 5,3 százalékos részaránnyal.

Kitértek arra, hogy a kereslet fokozatos erősödésével az év egészében lassú növekedés várható mind az új autók piacán, mind a használtautó-importban. Mindez a lecserélt autók révén tovább élénkítheti a használtautó-piacot is. A JóAutók.hu szerint a belföldi használtautó-piac 2024-ben is megőrzi aktivitását, és reális esélye van az újabb csúcsdöntésnek is.

MTI