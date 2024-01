A motorosok között is vannak őrültek, nem egyet mutattunk már be Nektek, és fogunk is még. Egyes motorosok azóta már életüket vesztették, és ez még tragikusabb, amikor miattuk ártatlanok halnak meg, mert erre is van példa.

Szomorú, de ez az igazság, és Magyarországon is történt már hasonló. Időről időre a karma előbb lecsap, valamikor pár perccel később, bár egyeseknek még ez sem esik le, hogy valójában figyelmeztetést kaptak odafentről.

Ez a motoros nagyon tisztelet volt, amikor gumit égetett mások arcába, azt gondolta, menő ezzel. Nem sokkal később arra lett figyelmes, hogy rommá égette a hátsó gumit, olyannyira, hogy defektes lett, így félre kellett állnia.

