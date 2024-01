Érthetetlen, hogy az emberek mennyire figyelmetlenek tudnak lenni, és ez a vasúti átjáróknál sincs másképp. Milliók haltak már meg az évtizedek alatt emiatt, ami felfoghatatlan, hiszen a legtöbb esetben emberi hiba okozza a halálos balesetet.

Nagyon ritkán szól közbe a technika, és az is rendkívül ritka, amikor a vasutas vét hibát. Túlnyomórészt itt az hibázik, aki életét veszíti, rosszabb esetben mások is, de arra is volt már példa, hogy egy vonat kisiklott, és többen meghaltak.

Ez a motoros annak ellenére ment tovább, hogy ott volt a sorompó, aminek szimplán nekiment, miközben ültek is mellette. Ha ott kigurul, és reagál időben, biztosan meghaltak volna, ez egy komoly figyelmeztetés volt számára az égiektől.

