Friss, magabiztos formatervével az új Kuga kívül-belül megújult. A Titanium kivitel eleganciáját, az ST-Line sportosságát és az Active robosztusságát egyedi dizájnelemek hangsúlyozzák ki. A Ford innováció iránti elkötelezettsége a Kuga Active szériában is megmutatkozik. A továbbfejlesztett felfüggesztés nemcsak agilisabb terepképességet biztosít, de hozzájárul a jobb kezelhetőséghez és stabilitáshoz is, így biztosítva a vezetők és az utasok kényelmét és biztonságát.

Az autóban utazók kényelmét tovább fokozza a Ford legújabb generációs SYNC 4 fedélzeti információs és szórakoztató rendszere, amely a továbbfejlesztett hardware-nek köszönhetően gyors zökkenőmentes csatlakoztathatóságot és működést biztosít. Az okostelefonokkal gördülékenyen integrálható rendszer 5G kapcsolata gyors adatátvitelt biztosít, így a felhőalapú navigáció mindig segít elkerülni a közlekedési dugókat, miközben a vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto rendszerek segítségével kényelmesen elérhetők a legfontosabb alkalmazások és információk.

Az új generációs adaptív sebességtartó automatika az eddig kínált funkciókon túl automatikusan fékez a kanyarok és kereszteződések előtt, a 360 fokos kamerarendszer pedig teljes felülnézeti képet ad a jármű környezetéről, megkönnyítve a manőverezést.

Az Európában gyártott és európai emberek számára tervezett új modell kínálatában megtalálható az otthon és közterületen egyaránt tölthető Kuga PHEV változat, amely akár 69 kilométert is képes megtenni tisztán elektromos hajtással.

Azoknak az autósoknak, akiknek nem áll rendelkezésükre kényelmes töltési lehetőség, a Ford a full hibrid hajtású Kuga Hybrid modellt ajánlja; ez a változat is az elektromos hajtáslánc kényelmét kínálja, miközben akár 900 kilométert is képes megtenni egyetlen tankolással, és a városi útszakaszok 64 százalékát is képes elektromos hajtással megtenni.