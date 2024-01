A 2024. évi Tokiói Autószalonon mutatkozott be a Lexus első, kifejezetten elektromos hajtásláncra fejlesztett típusának, az RZ szériának a sportváltozata. Az IS 500 szedán és az TX 500h szabadidőjármű után tehát újabb taggal bővül az F Sport Performance modellcsalád, ez pedig egyben azt is jelenti, hogy a vevők jóval többet kapnak, mint optikai tuningot.

Bár a motorteljesítmény nem változott – az RZ450e F Sport Performance két villanymotorja együtt 230 kW (313 LE) csúcsteljesítményt, illetve 435 Nm maximális forgatónyomatékot biztosít –, a Lexus két elismert szakember bevonásával módosította a modell aerodinamikai teljesítményét, illetve futóművét. Az előbbiben a Red Bull Air Race széria 2017-es világbajnoka, Yoshihide Muroya nyújtott segítséget. A Lexus Pathfinder Air Racing csapat pilótájával együttműködve a Lexus mérnökei egy tizenhét darabos aerodinamikai csomagot dolgoztak ki az RZ450e F Sport Performance modellhez.

Ehhez társul a Lexus gyári versenyzője, Masahiro Sasaki által áthangolt futómű. Sasaki-szan, aki 2019-ben a Toyota Gazoo Racing színeiben állt rajthoz a Nürburgringi 24 órás futamon, a kezdetektől részt vett a Lexus RZ fejlesztésében, majd kulcsszerepet vállalt a 2023 februárjában bemutatott RZ Sport Concept (a most leleplezett limitált széria radikálisabb előfutára) kidolgozásában is.

A módosított rugók és lengéscsillapítók, valamint a 255/40-es abroncsokkal szerelt egyedi, 21 colos keréktárcsák a szénszálas első és oldalsó kötényekből, dupla karbon hátsó szárnyból, a kerekek mögött elhelyezett, függőleges légterelőkből, valamint egy sor további idomból álló, fokozott leszorítóerőt biztosító aerodinamikai készlettel együtt új szintre emelik az RZ 450e által nyújtott, közvetlen vezetési élményt. A változtatások nyomán egyébként az elektromos crossover arányai is megváltoztak: 55 mm-rel hosszabb (4860 mm), 70 mm-rel szélesebb (1965 mm) és 10 mm-rel alacsonyabb (1625 mm), mint az alapját adó modell.

A Lexus első körben mindössze száz darabot készít az RZ450e F Sport Performance kivitelből, amelyeket a Japánban gyakran alkalmazott módszer szerint kisorsolnak az érdeklődő vevőjelöltek között. Az alapkivitelű RZ450e-hez képest jelentős, 35%-os felár ellenében a fent említett, funkcionális kiegészítőkön túl egy sor esztétikai és kényelmi extra is jár a limitált kiadáshoz. Az első gépházfedélbe illesztett légcserélő elemek és a fényszórók alatti betétek festetlen szénszálas idomok. Szintén karbon kompozitból készül a tetőlemez. A külső visszapillantók és a keréktárcsák feketék, a töltőcsatlakozó fedelét F Sport embléma díszíti. Az exkluzív Hakugin ezüst karosszériaszínhez az elektromos hajtásláncot szimbolizáló, kék dekorrészletek társulnak. Az utastérben a fekete és a kék párosa uralkodik, a küszöbbetéten F Sport Performance felirat látható, a pedálsor és a lábtámasz alumíniumból készült.