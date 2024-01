Az Egyesült Államokban naponta történnek autós üldözések, és nemcsak amiatt, mert óriási úthálózattal rendelkeznek és sokan lakják a kontinenst. Egyszerűen egyes államokban magas a bűnözés aránya, és ez aggasztó.

Az is aggasztó, hogy egyesek bármit megtesznek azért, hogy elmeneküljenek, amivel mindenki más életét is veszélyeztetik. Emiatt a rendőrségnek több mint óvatosnak kell lennie, de néha ez is kevés, mert őrületek vannak odakint.

A videóban is egy ilyen menekülőt rögzítettek, aki elmebeteg módjára száguldott, majd egy rendőrautónak csapódott, szemből. Óriási erejű volt a becsapódás, és ott azonnal véget is ért az üldözés, a rendőrök rögtön körbezárták a gyanúsítottat.

(Videó a lap alján)