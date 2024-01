A legtöbb esetben egyvalaki hibázik, amiből halálos baleset is történhet. Ugyanakkor azok a súlyos balesetek sem ritkák, amikor több fél vét hibát, és ebből is láthattunk meg halálos kimenetelű incidenseket.

Tragédiák minden egyes nap, és minden percben történnek. Gyakorlatilag ez egy megállíthatatlan folyamat, köszönhetően annak, hogy a vezetők még mindig nem elég körültekintőek, akár fényes nappal, akár este a kivilágított utakon.

Az alább látható jelenet is csak azt bizonyítja, mennyire fontos körülnézni. Nagy sebességgel érkezett az autós, akinek a legkisebb esélye sem volt arra, hogy elkerülje az ütközést, elemi erővel csapódott be, már innen nézve is fájdalmas volt.

(Videó a lap alján)