Mindez annak a kétéves kutatási és fejlesztési előkészítő munkának is köszönhető, melyet sikeresen zárt a HUMDA Lab Nonprofit Kft. A projekt címe „a nemzeti autó- és motorsport fenntartható K+F+I programjához szükséges keretrendszer kialakítása, M.I. alapú versenyzőalgoritmus szimulációk és alternatív hajtáslánc kísérleti fejlesztések megvalósítása, nemzeti kutatási potenciál és imázs építése”, amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kezelt NKFI alapból valósult meg.

A projekt három fő részből állt; a mesterséges intelligencia alapú önvezető versenyző algoritmus, a mild-hibrid alternatív versenyautó hajtáslánc, illetve a HiTech imázs építése és innováció-ösztönzése volt a fő cél. A mesterséges intelligencia alapú munkában az F1Tenth robotikai platformon már bizonyított a HUMDA Lab. Itt 1:10 méretarányú versenyautókon futó önvezető algoritmusok mérik össze tudásukat. A londoni ICRA’23 konferencia betétrendezvényeként megtartott F1Tenth versenyén két csapatot is indítottak, a 40 autós mezőnyben mindkét jármű a legjobb 16 között végzett. Detroitban az IROS konferencián megtartott F1Tenth versenyen pedig az előkelő 4. és 5. helyet szerezte meg a két jármű. A projektben elért eredmények lehetővé tették, hogy a HUMDA Lab csapatát meghívják a világ legjobb műszaki egyetemei közötti A2RL (Abu Dhabi Autonomous Racing League) elnevezésű, valós méretű formula autókkal induló önvezető versenyre.

A mild-hibrid alternatív versenyautó hajtáslánc esetén egy olyan újszerű mérnöki megoldásokat tartalmazó csomag megalkotása volt a cél, amely illeszkedik a jármű eredeti motorterének és belső terének felépítésébe a lehető legkevesebb alkatrész cseréje vagy módosítása mellett, miközben a lehető legnagyobb teljesítményt adja le használat közben. Ez a megoldás az alacsonyabb költségvetésű, úgynevezett customer racing versenyszériákban is segíthet a zöld átállás elindításában nagymértékű járműátalakítások nélkül, így szélesebb társadalmi rétegben is elérhető. A rendszer a belső égésű motor főtengelyéről teljesítményt vesz le a pálya azon pontjain, ahol felesleges teljesítmény áll rendelkezésre, illetve ugyanerre a főtengelyre teljesítményt közöl, amikor a pilótának szüksége van arra. A projekt során a HUMDA Lab fejlesztői a specifikációt követően egy ipari partnerrel közösen végezték el a részletes tervezési fázist, az alkatrész- majd később a rendszerteszteket, illetve a rendszer járműbe integrálását és a pályateszteket.

A fejlesztési feladatok mellett cél volt a kutatói és járműmérnöki pálya népszerűsítése, a HiTech imázs építése és innováció ösztönzése is. A projekt során több hazai és nemzetközi konferencia, mérnöki diákrendezvény és -verseny megvalósulásához járult hozzá a társaság. Ezek során a szakmai szervezői feladatok mellett tudományos előadói, versenyfeladat kiíró és bíráló szerepkörökben is biztosította a részvételét. Ebbe illeszkedett a HUMDA Startup Program is, amelyben két startupot is díjazott a HUMDA Lab az autó- és motorsport területén kidolgozott innovatív ötletükért. A győztes csapat a program kockázati tőke befektető partnerétől elnyert 20 millió forintos tőkebefektetéssel fejleszthette tovább elképzelését.