Az arcfelismerés manapság nagy trend a technológiai szektorban, aki ezt telefonról olvassa, talán pont arcfelismerésen keresztül tudja – több-kevesebb sikerrel a képernyőjét feloldani. A Continental megoldaná, hogy az autók indítása és kinyitása is hasonló módszerekkel történjen. A cég technológiáját az autón belülre és kívülre is telepíthetjük és a cég szerint például fizetésre is használhatjuk elektromos töltőállomásokon.

Nem csupán egy puccos, látható kameráról van szó, a tavaly a CES-en bemutatott másik technológiával ötvözi azt: rejtett kamerákkal. A német óriáscég egy olyan kamerát fejlesztett ki, mely az infotainment rendszer mögé tehető és azon átlát, így a járművek tervezőinek nem kell külön helyet csinálnia nekik a beltérben és oda tehető, ahova a sofőr amúgy is rendszeresen néz.

A Continental kamerái az autók B-oszlopába is probléma nélkül beépíthetőek, így az autó nyitására is szolgálhatnak. A technológia külön figyeli a különleges ismertetőjegyeket, valamint felismeri, ha nem valódi bőrre néz, így nem verhető át egy, a villanyautó tulajdonosáról nyomtatott képpel.

Persze, kérdés, hogy miért akarna bárki még több adatot átadni az autógyártóknak, reklámügynökségeknek és bárkinek, aki fizetne az arcunkért. Őket a Continental azzal győzné meg, hogy a technológiával olyasmire lesznek képesek, mint egy sima slusszkulccsal nem, például amint meglátja az autó őket, beindíthatja a motort, sőt, akár a gyerekeink arcát is betáplálhatjuk, hogy ők is nyithassák a kocsit.

A Continental emellett a B-oszlopba építhető képernyőkön is dolgozik, melyek kikapcsolva gyakorlatilag észrevehetetlenek és csak a tulajdonos érkezésekor villannának fel rajta olyan dolgok, mint a töltöttségi állapot, vagy hogy zárva van-e az ajtó.