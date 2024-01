A Nissan bejelentette, egy új, „villanyosított” Nismo-modell érkezését január 12-re, a Tokiói Autószalon elé. Bár nevet nem említettek, a teaser alapján az Ariya lesz az alapja, Japánból pedig egy cikk azt is kiderítette, mi minden újul meg az elektromos SUV-n, állítólag kiszivárgott belsős előadások diái alapján.

A Nissan Youtube-csatornájának előzetesén lévő képen az autó sziluettjének egy része van, ami pontosan ráillik az Ariyára. Nem meglepő ez, a prototípusok bőszen teszteltek tavaly a Nürburgringen sportosabb kasztnival, nagyobb felnikkel, várható volt tehát, hogy a Nismo ráteszi a kezeit az SUV-re.

A japán Mag X ennél is többet tudni vél. Beszámolóikban hivatalosnak tűnő diákat is bemutatnak, mely alapján a Nismo karosszériacsomagjában új első lökhárító található kiemelkedő splitterrel, meghosszabbított oldalküszöbökkel és hátsó lökhárítóval. Emellett a csomagtérre egy kis spoiler is került, míg a felnik az Enkeitől érkeznek és húszcolosak.

A dokumentumok szerint hatféle színben festéssel lesz kapható az Ariya Nismo, ebből három egy, három pedig kéttónusú, utóbbi fekete tetővel. Belül kagylóülések, sportosabb kormánykerék és számos vörös betét lesz majd található.

A felfüggesztést is átalakítják, merevebb lesz és erősebb lesz a stabilizátor is. A Nismo mérnökei az elektronikai beállítások megpiszkálása mellett a fék- és kormányrendszert is módosították a teljesítmény kimaxolása érdekében és az új Nismo móddal Formula E-ből kölcsönvett hangokat játszik az autó az élmény javítása érdekében.

Az e-4ORCE hajtáslánc sem marad érintetlenül, a javított teljesítménynek köszönhetően a kiszivárgott adatok alapján a standard modellnél egy másodperccel gyorsabban éri el a 120 km/h-t az Ariya Nismo. Az alapmodell legerősebb, kétmotoros változata 395 lóerőre és 599 Nm-re képes, a Mag X az új változat adatait nem tudja, azt viszont igen, hogy 63 és 87 kWh-s akkuval lesz kapható.

Holnap minden kiderül, ekkor mutatja majd be a Nissan elektromos SUV-jának teljesítményorientált verzióját. Nem ez lesz az egyetlen Nismo-modell a Tokiói Autószalonon, ott lesz a GT-R, a Fairlady Z és a Skyline felturbózott változata is.