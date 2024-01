A Tesla mindig is megelőzte a korát, és ez most sincs másképp, sok gyártóhoz képest évekkel járnak előrébb. Elon Musk élvezi a versenyt, és neki köszönhetően az egész autóipar átalakult, minden bizonnyal messze kevesebb elektromos autó lenne most a piacon a Tesla nélkül.

Óriási verseny indult be a Tesla globális elterjedésével, de addigra már igen komoly előnyt alakítottak ki. Az amerikai cég sorra gyártja az új modelleket, amikhez rendszeresek a szoftveres frissítések, és végre a Tesla Cybertruck is zöld jelzést kapott.

A valaha volt egyik legfurcsább koncepció, ami sorozatgyártásra került. Régen ezek az autók maximum látványtervként szolgáltak, de a Tesla gépét bárki megvásárolhatja, és akár küzdhet vele a hóban, főleg, ha nem jól választ gumikat hozzá.

(Videó a lap alján)