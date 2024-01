Hosszú reakcióidő, nem megfelelő követési távolság, egyenlő balesetveszélyes helyzet. Ezt láthattuk most az M1-esen is, ahol egy autós belecsapódott az éppen induló sorba. Mint az Mkif írja, érdemes az elöl haladóknak is figyelni, hiszen az automata fényszóró sok esetben hátul nem világít, ami szintén kockázatos helyzetet idézhet elő.

A másik videón későn jelezte a lehajtási szándékát a sofőr, már majdnem túlment, amikor hirtelen mégis lassítani kezdett, ám mögötte érkezett egy kamion, amelynek vezetője már nem tudott időben megállni.

Ez szintén tanulságos eset volt, hiszen a lehajtósáv nem véletlenül kapta a nevét, itt kell megkezdeni a lassítást is. Amennyiben mégis meggondolnánk magunkat, kizárólag kellő körültekintéssel soroljunk vissza!