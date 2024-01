Kikerülhetetlen, hogy őrültek is legyenek az utakon, ami egy normális világban nem lenne lehetséges. Sajnálatos módon a mi világunk távolról sem normális, tele van őrültekkel, és már az autópályákon is ott vannak.

Egyesek ittasan, bedrogozva művelik ezt, mások pedig teljesen józanul. Egyik verzió sem ideális, és börtön járna érte, még akkor is, ha nem okoznak halálos balesetet, mert előbb-utóbb ez a vége. Az, aki egyszer így száguld, máskor is fog.

Erre is sok a példa, most épp az orosz autópályáról láthatunk egy felelőtlen száguldást, ami többek életébe kerülhetett volna. Megdöbbentő, amit az autós művelt, és még örültek is neki, egyszerűen felfoghatatlan, miért jó ez.

(Videó a lap alján)