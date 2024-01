Amikor havas/jeges az út, minden kiszámíthatatlanná válik, nehéz kontrollálni a körülményeket. Azok, akik nincsenek tisztában az ellenkormányzás fogalmával, nemcsak saját magukra, hanem másokra is életveszélyesek lehetnek.

Emiatt is érdemes elmenni különböző oktatásokra, a legjobb az lenne, ha ezek kötelezőek lennének a jogosítvány kiadása előtt. Számos emberéletet lehetne megmenteni, sokan még ma is élnének, többek között az ártatlanok közül is.

Néhányan csak a szerencsének, az égiek segítségének köszönhetik azt, hogy életben vannak. Ez az autós is nagyon szerencsés volt, nem sok hiányzott ahhoz, hogy végzetes módon csapódjon be, miután túl gyorsan előzött, és a hirtelen mozdulat sokba került.

(Videó a lap alján)