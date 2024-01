A következő napokban télies arcát mutatja az időjárás, aminek része az ónos eső is, ami az egyik legveszélyesebb a közlekedés szempontjából, hiszen a láthatatlan jégpáncél ellen a legjobb téli abroncs is esélytelen, és sokszor még a körültekintő közlekedés sem elég. Ám ha tudjuk, mivel állunk szemben, talán végiggondoljuk az utazás szükségességét. Kezdjük ott, hogy mi is az az ónos eső?

„Kialakulását az idézi elő, ha a felső és alsó hideg légréteg közé egy melegebb légréteg szorul. Tehát a felső légrétegben még hó hull, ami utána megolvad, a talaj közelében pedig nem visszafagy a csapadék, hanem túlhűlt állapotba kerül."

„Ahogy bármilyen felületet ér, a „becsapódás” hatására a túlhűlt vízcseppek jéggé alakulnak. A jegesedés sokszor olyan gyorsan zajlik le, hogy a jégnek nincs ideje szétterülni, ezért domború jégfelületek keletkeznek.”

A Magyar Közút pedig azt is egyértelműsíti, miért az egyik legproblémásabban orvosolható helyzet a közlekedésben: