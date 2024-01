A Kanadában található Bramptonban gyártották a Stellantis égisze alá tartozó Dodge modellek legnépszerűbb sportváltozatait, így a Challengert és a Chargert is. Ezúttal ebbe az egységbe pillanthatunk be, a virtuális látogatásnak azonban szomorú apropója is van.

A hatalmas komplexumban ugyanis, ahol csaknem 1,5 millió Charger és 726 ezer Challenger gördült le a gyártósorról, az év végével leállították a kultikus modellek összeszerelését, helyettük pedig az elektromos kivitelekre koncentrálnak a jövőben.

Az utolsó Challenger egy SRT Demon 170 volt, mely korábban, egy jótékonysági árverésen mintegy 240 millió forintért kelt el. Utolsó évében a Chargerből és a Challengerből is sokkal többet adtak el, vélhetően sokan kihasználták a lehetőséget, hogy megkaparintsák az utolsó példányokat az izomautókból.