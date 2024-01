A Toyota által 2000-ben megvásárolt Fuji Speedway Szuzuka mellett a másik világhírű versenypálya Japánban. A Fudzsi hegy lábánál, Sizuoka prefektúrában található 4,56 kilométer hosszú aszfaltcsík az 1960-as évek elején épült, az első versenyt pedig 1965 decemberében rendezték meg rajta. 11 évvel és egy alapos átépítéssel – amelyre a túl gyors és veszélyes vonalvezetés miatt került sor – később itt rendezték meg az első Forma-1-es Japán Nagydíjat is, aztán a pályát a 80-as években főleg az FIA sportkocsi-világbajnokság és a nemzeti versenyek számára használták.

A Fuji Speedway közel 30 év kihagyás után 2007-ben és 2008-ban adott újra otthont a Forma-1-es Japán Nagydíjnak (Szuzukát helyettesítve). Ez az aszfaltcsík rendelkezik az egyik leghosszabb egyenessel a világon a legmagasabb (Grade 1) FIA-minősítésű versenypályák közül, a pilóták 1,475 km-en keresztül nyomhatják padlóig a gázt a 16-os és az 1-es kanyar közötti szakaszon.

A pálya mellett felépített, saját versenyautó-múzeummal, szimulátorszobával és boxutcai terasszal rendelkező Fuji Speedway Hotel különleges akciót hirdetett 2024-re: a náluk megszálló, érvényes jogosítvánnyal rendelkező vendégek külön bérlési díj nélkül egy új Toyota GR Suprát próbálhatnak ki egy órán keresztül az autógyár és a Hyatt-lánchoz tartozó luxusszálloda közötti legújabb együttműködésnek köszönhetően. De csak azok a vendégek, akik nem sima szobában, hanem az ötféle lakosztály vagy a kétféle különálló villa egyikében szállnak meg, és csak 2024. január 15. és június 30. között.

Két sportautó áll a rendelkezésükre, az egyik, a nyolcfokozatú automata sebességváltóval szerelt példány ráadásul egyedi darabnak számít, amelyet kifejezetten a szálloda igényei szerint épített meg a Toyota hivatalos japán versenycsapata és partnere, a TOM'S Racing. A neves istálló nem csak egyedi fóliázással látta el a kocsit, hanem finoman fel is tuningolta, de sajnos nem részletezték, hogy milyen módosításokat hajtottak végre rajta.

A második elérhető GR Supra a még közvetlenebb vezetési élményt adó hatfokozatú kézi sebességváltóval van szerelve. Mindkét autót a Michelin legújabb, nagyteljesítményű gumiabroncsaival szerelték fel (amelyeket rendszeresen cserélnek majd), hogy a tapadással se legyen probléma. Naponta öt darab egyórás tesztvezetést tartanak reggel 8 és délután 5 óra között. Bár a szerencsés vezetők nem mehetnek ki magára a versenypályára, de a környéken rengeteg szép és élvezetesen kanyargós, tökéletes minőségű autóút áll a rendelkezésükre, hogy kipróbálják a 387 lóerős sportautók képességeit. Az akciós időszakban a szálloda bárjában egy különleges koktélt, a GR Suprát is felszolgálnak majd a vendégeknek, de feltehetően nem közvetlenül a kocsik kiadása előtt.

És ez a különleges élmény nem is kerül vészesen sokba: a 86 négyzetméteres, a versenypályára tökéletes kilátást adó erkéllyel, tágas nappalival és hálószobával rendelkező királyi „Grand Prix” lakosztályt januárban – 15 százalékos előfoglalási kedvezménnyel – 73 950 jenért (180 ezer forint) lehet lefoglalni egy éjszakára. Igaz, a 143 négyzetméteres, különálló nyaralónak is felfogható luxusvilláért már lényegesen többet, 118 150 jent (289 ezer forint) kell fizetni.

Természetesen vezetni is lehet a Fuji Speedway-en: nem csak az akciós időszakra igaz, hogy három kört tehetnek meg a szállóvendégek a saját vagy a helyszínen bérelt autójukkal, profi instruktor mögött, előzések nélkül. Egy vonalban kell követniük a hivatalos felvezető autót, elegendő távolságot tartva az előttük haladó autótól. Ez a szolgáltatás meglepően olcsó, és a normál szobában lakó vendégek számára is elérhető: saját autóval 2500 jent (6100 forint), bérautóval – ami lehet GR Corolla, GR Yaris, vagy GR Supra is – 4700 jent (11 500 forint) kell csak fizetni érte, ráadásul nem utasonként, hanem autónként. Érdekesség, hogy a szálloda honlapján már automata váltós GR Yarist is lehet foglalni, pedig hivatalosan még be sem mutatkozott ez a változat.

Jó hír a régebbi Suprák rajongóinak, hogy a Fuji Speedway január 21. és 22. között a „Supra Téli Fesztiválnak” is otthont ad, amely egyfajta klubtalálkozó lesz a típus rajongóinak. Akik ebben a két napban vesznek ki lakosztályt vagy villát, azok nem csak a jelenlegi, A90-es GR Suprát próbálhatják ki a környék országútjain, hanem akár választhatják egy 1985-ös Celica XX 2000GT (a Celica Supra második nemzedékének japán belpiacos változata), egy 1991-es Supra 2.5GT Twin Turbo Aerotop, vagy egy l280 lóerős, A80-as Supra Twin Turbo vezetését is (utóbbi 2002-es évjáratú, manuális váltós).

Apró üröm az örömben, hogy a tesztvezetések időtartamát a régi modellekkel 30 percre korlátozzák. Viszont a „retró” csomaghoz egy különleges vacsora és fogadás is tartozik, ahol a Suprák restaurálásáért felelős vezető mesterszerelővel lehet társalogni.

Aki azonban lemarad a lehetőségről, hogy a Fuji Speedway Hotel által biztosított régi Suprákat vezesse januárban, az a gyár által működtetett Kinto Vintage Clubon keresztül még mindig kibérelheti magának Japánban ezeket az autókat, sőt, szinte bármilyen típusú klasszikus Toyota-sportautót. Többek között egy 1973-as Celica 1600GT, egy 1974-es Corolla Levin TE27, egy 1975-ös Celica Liftback 2.0GT, egy 1982-es Z10 Soarer 2.8GT-Limited, egy első generációs, 1988-as MR2, egy 1994-es Celica GT-Four ST205 és egy 1999-es Altezza RS200 is elérhető így bárkinek, napi 30-35 ezer jenért (73-85 ezer forint).

via Smartermedia