Felelőtlen, vakmerő vezetők mindig is voltak, vannak és lesznek is. Ez biztosabb, mint bármi a Földön, és erre napi szinten láthatunk példákat, főleg most, hogy minden eddiginél több autó van az utakon, óriási számban növekszik a számuk.

Ez nyilván a népesség növekedésének is köszönhető, és annak, hogy sokan azt gondolják, mindenhová autóval kell járniuk. Messze tisztább is lehetne a bolygónk, ha okosabban gondolkoznánk, de ez más téma.

Sokan eltérő módon ünnepelték az új esztendőt, de arra nemigen számítottunk, hogy valaki egy driftelő BMW-ből fog tűzijátékozni, márpedig ez is megtörtént. A komoly tuningot látványosan csúsztatta meg a sofőr a havas, jeges úton.

(Videó a lap alján)