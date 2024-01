A Porsche a Taycan nevű elektromos szedán frissítésére készül, ezzel együtt jön az új, a kínálat csúcsára érkező, vélhetően Turbo GT-nevet viselő változat, amire érdemes lesz figyelni, mert pokoli jó kört futott a Nürburgringen. Olyannyira letaglózta még a gyártót is a köridő, hogy nem vártak a bemutatóig azzal, hogy közzétegyék a videót, Lars Kern tesztpilóta 7:07.55-ös ideje 26 másodperccel jobb, mint amit az autó legutóbb tudott itt.

Nem csak az előző Taycan, de a legnagyobb vetélytárs Tesla Model S Plaid idejét is sikerült jelentősen megdönteni, az 7:25.23 volt. De tőlük eltekintve is olyan neveket előz meg a Porsche, mint a 918 Spyder vagy a McLaren 720S és a piac talán legkomolyabb nevétől, a Rimac Neverától is csak 2,25 másodpercre van.

Hogy mi okozta ezt a javulást, azt nem árulta el a gyártó, azt viszont igen, hogy a Schwedenkreuzon 25 km/h-val gyorsabban hasított át és több mint 1,3 km-es előnye volt a korábban legjobb időt futó Turbo S-sel szemben. A pletykák szerint új vázbeállítás és aeroelemek állhatnak az eredmény mögött, köztük szénszálas spoilerrel. Emellett egy 1014 lóerős, hárommotoros hajtáslánc is kinéz neki, szóval közel jut a Model S Plaid 1034 lóerejéhez.

A Porsche azt mondta, a teljes, belső kamerás felvételt majd március közepén, vélhetően a faceliftes Taycan bemutatójával együtt fognak közzétenni, azonban alább látható pár képsor kívülről arról, hogyan szelte a kanyarokat a modell.