Nem is gondolnánk, hány ezren nincsenek már az élők között, akik egy felvétel kedvéért kockáztattak. Sokan fiatalok, és még csak át sem gondolják, hogy mit tettek, és már nincs rá lehetőségük, hogy megbánják.

Azok sincsenek kevesen, akik mások halálát okozták ezzel, vagy olyan súlyos sérüléseket okoztak, melyek örökre befolyásolják az életüket. Érthetetlen, amit művelnek, és szó nélkül kockáztatják mások életét, mintha csak egy filmben lennének.

Míg a filmekben minden kontrollált körülmények között történik, számos számítással és teszttel az akciót megelőzően, addig itt csak nyomják a gázt, és ennyi. Most is valami hasonló történt, aminek becsapódás lett a vége, de lehetett volna ez sokkal durvább is.

