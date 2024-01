Az autósüldözések szerte a világon problémát okoznak, és több országban külön kiképzést kapnak a rendőrök, hogyan kell kiforgatni, beborítani a gyanúsított személyeket. Ez azonban jelentős kockázattal bír, nemcsak a gyanúsítottra nézve, mert ott vannak a civilek is.

Nem beszélve az anyagi károkról, mivel azt is figyelembe kell venni. Emiatt a rendőrség is folyamatosan ötletel, hogyan lehetne hatékonyabban megoldani ezeket a kérdéseket, és most úgy tűnik, találtak valamit.

A videóban látni fogjátok, ahogyan a rendőr megtolja a menekülőt, de közben kilő egy kötelet, ami belefúródik a kasztniba, majd gyorsan megállítják a két tinédzsert, akinek így esélyük sem volt arra, hogy tovább száguldjanak. Sok életet menthetett volna meg ez a szerkezet korábban, aminek a magyar rendőrök is nagy hasznát vehetnék.

(Videó a lap alján)