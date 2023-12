A hírhedt japán Liberty Walk a januári Tokiói Autószalonra eddigi egyik legőrültebb autójával, egy szélesített Lamborghini Countachkal utazik majd, ami biztos fog majd némi vitát generálni. De nem ez az első olasz szuperautó, amit kiszélesítettek, már egy Ferrari F40-nel is megtették ugyanezt, amire meg nem erősített információk szerint a márka úgy begurult, hogy eltávolították azt a példányt a hivatalos regiszterből.

A Youtube-on megosztott kedvcsináló videó alapján a Countach még merészebb átalakuláson ment át, mint az F40, ahogy minden jó Liberty Walk-projekt, feltűnő kasztnit kapott, amiben a legfeltűnőbb a kerékívek növekedése.

Többről is van itt azért szó, a lökhárító is új sokkal nagyobb splitterrel és légbeömlőkkel, de új oldalküszöböket, felniszettet is látunk, valamint azt is, hogy nagyon alacsonyan ül a kocsi, aminek egy légrugós felfüggesztés lehet az oka. Hátul új diffúzor, négy kipufogó és egy hatalmas hátsó szárny az, ami első blikkre feltűnhet.

Ennek a konkrét Countachnak a történetéről többet sokat nem tudni, így azt sem, hogy az autót a Liberty Walk maga vette-e meg, vagy egy példány tulajdonosa döntött úgy, hogy az ő csomagjukkal szeretné felpezsdíteni, mindenesetre mindenképpen a Tokiói Autószalon egyik fénypontjának ígérkezik.

(Videó a lap alján)