Az autós cégek már régóta mártogatják lábujjukat a kétéltű járművek világába, most azonban egy brazil cég hozta elő az eddigi legmeggyőzőbb ilyen modelleket. A Seacar Vehigh és Maestry nevű „autói” éppen éles teszten vesznek részt és míg a legtöbb kétéltű földön és vízen is boldogul, ez a két darab igazából motorcsónak, amik úgy néznek ki, mint az autók.

Ami elsőként feltűnhet ezekkel a négyméteres szörnyekkel kapcsolatban, hogy nagyon hasonlítanak az Aston Martin Vantage-re, bár ha már másolnak, akkor inkább róluk tegyék. A kétéltű járművek esetében gyakran fura és a megszokottól elrugaszkodott dizájnt láthatunk, itt azonban ez nincs jelen.

Nem csak az autó alakja hasonlít a Vantage-re, megkapta az Aston Martin jellegzetes hűtőrácsát is és méreteiben is hasonló. Emellett tető nélküliek, csak egy oszlop húzódik a sofőr és az utas között, vélhetően a jármű vázát erősíti ez. Hátul is egyértelmű az Aston Martin hatása és a kerekek miatt tényleg úgy néz ki távolról, mintha a partra is ki lehetne hajtani vele.

A műszaki részletek egyelőre ködösek, de a gyártó szerint közel 100 km/h-val is tudják szelni a hullámokat. Az utasteret szintén az autós dizájntrendek ihlették, a Teslától ellesett szarvkormánnyal lehet majd irányítani a csónakokat, emellett kis, digitális műszerközpont is lesz benne egy autós váltóhoz és középkonzolhoz hasonló résszel az ülések között, ahol még két pohártartó is található.

A Seacar Vehigh és a Maestry is megrendelhetőek, áruk 380 ezer realtól, azaz kb. 26 millió forinttól indul. Emellett bérelni is lehet majd őket, 25 percre egy személy 500 realért vihet el egyet (35 ezer forint kb.), míg öt órára két személy pontosan tízszer ennyiért.