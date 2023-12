Azok, akik mentőautót vezetnek, legalább annyira járulnak hozzá egy életmentéshez, mint az orvosok a műtőben, vagy a mentősök a helyszínen. Rendkívül sok múlik azon, milyen tempóval megy a mentős, mennyire jól méri fel a helyzetet.

Külön kiképzést is kapnak, és valóban csak a legjobban ülhetnek volán mögé, hiszen sok esetben egyetlen másodperc is döntő lehet. A mentőautók vezetői ilyenkor nemcsak a sérült életére vigyáznak, hanem azokéra is, akik ott ülnek a mentőben.

Amikor egy sűrű, nagyon forgalmas autópályán kell gyorsan haladni, az több mint nehézkes. Itt kell igazán résen lenni, megtalálni a helyeket, és úgy szlalomozni az autók között, hogy a lehető leghamarabb visszaérjenek a kórházba, vagy kiérjenek a helyszínre.

