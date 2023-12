Egyenesen dühítő, amit az emberek egy része művel a vasúti átjárókban. Az esetek 99%-ban az autós a hibás, nem tartják be a jelzéseket, vagy nem is figyelnek rájuk, ami Magyarországon is elég gyakorinak mondható.

Döbbenetes, hogy pár másodpercért kockáztatják az életüket, de nemcsak a sajátjukat, hanem másokét is. Rengetegen halnak meg éves szinten emiatt, ami teljesen érthetetlen, hiszen ez ezernyi rossz példát láthattak már.

Azt gondolják, hogy átérhetnek, aztán mégsem, és onnantól kezdve gyakorlatilag esélyük sincs a túlélésre. Már kisebb sebesség mellett is halálos lehet egy ütközés, és a videóban is látni, hányan kockáztatnak.

