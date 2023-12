Csúnya vége lett a havas csúszkálásnak, pedig minden olyan jól indult. A látszólag ártatlan parkolós móka közepette semmi extrémre nem számítottak a srácok, ám a turbó másként gondolta, és teátrális körülmények között felrobbant.

A füstfelhő és a Passat aljáról feltörő lángcsóvák jól jelezték, hogy ez nem éppen egy könnyed probléma lesz, a videós pedig remekül példázta, hogy miért született meg a mondás: „minek ellenségek, ha vannak barátaink?”

Habár valószínűleg egy „játszós” autóról volt szó, így is szomorú látványt nyújtott az immár hajtás nélkül guruló kombi, de legalább videó is készült az esetről, hátha a megtekintésekből fizet annyit a YouTube, hogy összejön a felújítás. Két hét alatt már 800 ezren látták a videót, úgyhogy ebből akár még lehet is valami!