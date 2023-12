Részeg volt az a lengyel sofőr, aki egy kanyarból való kihajtás után átsodródott a szemközti sávba, és kis híján összeütközött egy teherautóval. Az utolsó pillanatban végül sávot váltott, de abban sem volt sok köszönet.

Ugyanis túlzás nélkül felugratott a szalagkorláton, és végigszánkázott rajta. Legalább a balesetet elkerülte, ám a felelősségre vonás alól már nem bújhatott ki, a hatóságok gyorsan kiderítették, mi okozta a hirtelen manővert.

Az ittas vezetésen kapott sofőr vélhetően egy darabig most nem ülhet a volán mögé, azonban így is óriási szerencséje volt. Sajnos nem csak a lengyeleknél, nálunk is rengeteg az ittas sofőr, a nemrégiben zárult ROADPOL akcióhét során több mint félezer alkoholos/bódult állapotban lévő vezetőt füleltek le.