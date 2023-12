Egy igen ritka, eredeti, 1966-os GT40 kerül kalapácsa alá januárban, vélhetően hatalmas összeget hozva jelenlegi tulajdonosának. Ez az az autó, amit a Ford azért épített, hogy megverje a Ferrarit a Le Mans-i 24 órás versenyen, sikerrel, 1966-ban a dobogó mindhárom fokát kibérelték, de a következő években is sikerrel jártak. A győzelem után nagyjából 30 közúti használatra is alkalmas modell is készült, melyek műszakilag nagyon hasonlítanak a versenyautóra, de kis átalakításon mentek át.

Ezt a darabot a Mecum Auctions adja el, még 1966. november 14.-én adták át sötétkék fényezésével. Nagynyomású olajszivattyúval, különbejáratú versenykipufogóval és közúti kipufogóval is el van látva, ahogy pótkereke is van. Később a Ferrari gyári pilótája, Umberto Magioli vásárolta meg, aki később barátjának, Augusto Colinak adta el, nála közel 15 évig volt.

Az évtizedek alatt az autónak számos tulajdonosa volt és a RUF Automobiles átfogó felújításnak is alávetette, bár ők elsősorban Porschékról ismertek. Még kívánatosabbá teszi az autt, hogy mindössze 21632 km-t futott és még sosem szenvedett még egy koccanást sem. Emellett az eredeti, ötliteres V8-as van benne Weber karburátorokkal és a ZF ötsebességes manuális váltójával.

Az aukciós ház nem adott meg becsült árat a modellnek, de korábbi 1966-os GT40-ek bőven átlépték az egymilliárd forintos határt és ha a megfelelő vásárló értesül erről az árverésről, ez a darab akár még többet is hozhat.

