Az ötvenéves Porschék mindig is rengeteg pénzt fognak érni, de mostanában inkábba az olyan, fiatalabb modellek lettek felkapottak, mint a 964-es RS 3.8 és annak RSR-változata, nem csoda, hogy az Everrati ezek alapján építi legújabb elektromos autóit. Nem, a brit cég nem az 51 létező 964 RSR egyikét alakította át villanyautóvá, ettől a legtöbb Porsche-rajongó habzó szájjal dühöngene, de pénzügyileg se lett volna értelme, mivel több százmillió forint beszerezni egyet.

Ehelyett saját receptjükhöz ragaszkodtak: egy mezei 964 Carrera 250 lóerőt boxermotorját kidobták és jött a helyére az elektromos hajtáslánc. Kérdés, hogy ez mennyire fog tetszeni a rajongóknak, mivel az erőforrás nagy része az autó identitásának.

A teljesítmény azért magáért beszél, az Everrati szerint a kocsi 3,8 mp alatt van százon, szóval egy másodperccel fürgébb a hagyományos darabnál. Tekintve, hogy a cég szokásos hajtásláncát kapta meg, valahol 500 lóerő körül termel és 320 km feletti a hatótávja, ami azonban igazán feltűnő benne az a vizuális átalakítás.

Szélesebb, szénszálas karosszéria alatt 18 colos, háromrészes HRE-felnik találhatóak és a belteret a Bridge of Weir bőrmunkája borítja, míg a hátsó ülések helyén egy bukókeret található. Elfogadnánk, de sokan mások is, valószínűleg a vásárlók között azért azok vannak többségben, akik már van otthon egy benzines Porsche is, csak a hangulat kedvéért.

(Galéria a lap alján)