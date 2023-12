A kis méretű SUV-piac tündököl, az Audi ezt jól tudja, ezért szálltak be 2011-ben a Q3-mal. A BMW X1 vetélytársának második generációja 2019-ben érkezett és 2024-ben először látjuk a harmadikat is. Egyelőre azonban ezekre a kémfotókra kell hagyatkoznunk, ha össze akarjuk rakni, mit akar vele az Audi.

Még ennyi álcán át is látható, hogy a Q3 rengeteget átvesz az elektromos Q6-ostól. Mindkettő az Audi új, vékony menetfényeit kapja számos LED-blokkból, így többféle mintázatban üzenhetünk velük a szembejövőknek. Ez azt is jelenti, hogy a Q3-as is osztott fényszórókat kap, ahogy az összes új Audi SUV, érdekes módon azonban az új A5 nem.

Oldalt visszafogottabbak a dolgok, nincs jele az RS6 e-tron visszapillantó kameráinak és a kilincsek is hagyományosak. A hátsó lámpa is látható itt és ez alapján az Audi legkisebb SUV-ja nem kap fénysort, hiába van az ott minden másik modelljükön.

Azt nem látni, hogy valamelyik sárvédőn van-e a töltősapka, a korábbi kémfotókon látottakon viszont volt, szóval az egy hibrid volt, ez viszont vélhetően egy egyszerűbb, puha hibrid hajtásláncot kaphat. Mivel a VW Tiguan közeli rokonáról beszélünk, az ottani első- és összkerekes darabokból érkezhet át valami másfél és kétliteres benzines, kétliteres dízeles és két hibrid mellett. A bemutató 2024 második felében érkezhet, addig vélhetően többet fogunk róla megtudni.

(Galéria a lap alján)