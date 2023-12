Az eredetileg rali homologizációs alapnak készült, 2020-ban bemutatott, és hamarosan ráncfelvarráson áteső Toyota GR Yaris igényes összkerékhajtásának, jól hangolt futóművének, remek vezethetőségének és nem utolsósorban – a hasonló tudású hot hatch-ek között – elérhetőnek számító árának köszönhetően hamar népszerűvé vált azokon a szerencsés piacokon, ahol forgalmazzák.

1,6 literes, 261 lóerős turbómotorját kifejezetten neki fejlesztette a Toyota, de aztán 2022-ben – némileg áthangolva, 304 lóerős változatban – az Amerikában, Kelet-Ázsiában és Ausztráliában kapható GR Corollába is belekerült. A nemrég felröppent pletykák szerint azonban hamarosan egy harmadik típusba is beköltözhet a háromhengeres G16E-GTS kódnevű motor: a Lexus első kis kategóriás modelljének, a 4,19 méter hosszú LBX crossovernek a készülő sportváltozata kaphatja meg, amely állítólag már 2024. január 12-én bemutatkozik, a tuningautókra szakosodott Tokiói Autószalon sajtónapján.

A 2023-ban bemutatott LBX a Toyota Yaris Cross alapjaira épül, de a fejlesztése során a TNGA-B kisautóplatformot a Lexus magasabb követelményeihez igazították: a testvérmodellhez képest szélesebb lett a nyomtáv, mélyebbre került a súlypont, lerövidültek a túlnyúlások, merevebb lett a karosszéria és a kormánymű, és még az első futómű geometriáját is áttervezték a sportosabb vezethetőség érdekében, amit Tojoda Akió, a Toyota hobbiversenyző elnöke személyesen ellenőrzött. Emellett több zajszigetelést építettek be, aminek a tömegét alumínium motorháztetővel, műanyag kerékjárati ívekkel és küszöbidomokkal ellensúlyozták, így az 1,28 tonnát nyomó LBX nem nehezebb a Yaris Crossnál.

Jelenleg mindössze egyféle hajtáslánccal érhető el az LBX: az 1,5 literes, háromhengeres szívó benzinmotorra épülő öntöltő hibrid rendszer (M15A-FXE) szintén a Yaris Crossból származik, de jelentősen továbbfejlesztették, így 116 helyett 136 lóerőt képes leadni. Kiegyenlítőtengelyt és könnyített dugattyúkat kapott a belső égésű motor, hogy könnyebben és simábban pörögjön fel, a légzését pedig kiegyenesített szívónyílások és a lézerrel megmunkált szívószelepfészkek tették hatékonyabbá. Az öntöltő hibrid hajtás nagyobb energiasűrűségű, kétpólusú nikkel-fémhidrid akkumulátora szintén más, mint a Yaris Crossban.

Egy novemberi sajtóközleményben ígérte meg a Lexus, hogy 2024 januárjában bemutatja az LBX sportváltozatát is, viszont azt nem árulta el, hogy tanulmányautóról vagy sorozatgyártású modellről van-e szó. „A 2024 januárjában megrendezésre kerülő Tokiói Autószalonon bemutatjuk az LBX egy új verzióját, amelynek megvan a teljesítménye ahhoz, hogy rendkívül élvezetessé tegye a vezetést. Egy megerősített hajtáslánccal rendelkező sportváltozat kiállítását tervezzük” – áll a gyár által kiadott szövegben.

Bár a Lexus részleteket még nem árult el a csúcsváltozat hajtásláncáról, a mindig jól értesült japán Mag-X magazintól származó pletykák szerint a GR Yaris speciális, GRMN verziójának motorját kaphatja meg, amely 272 lóerőt, vagyis a normál LBX teljesítményének pontosan a kétszeresét adná le. Ezzel a motorral a 9,2 másodperces gyorsulási idő valószínűleg 6 másodperc alá csökkenne.

Azt is megszellőztették a lapban, hogy első alkalommal kaphat GR jelzést egy nem Toyota márkájú autó, mivel az erős LBX fejlesztését a Toyota sportrészlege, a Gazoo Racing végezte. Korábban a Lexus a sportmodelljeit „F” jelöléssel látta el, ami a Fuji Speedway-re utalt, mint a fejlesztés fő helyszíne.

Sőt, a Mag X azt is tudni véli, hogy az LBX csúcsváltozatát az újonnan kifejlesztett nyolcfokozatú automata mellett a GR Yarisból ismert hatfokozatú kézi váltóval is kínálják majd. Ezzel 2013, a második generációs IS kifutása óta ez lenne az első Lexus, amely három pedállal is készül.

Jó eséllyel a LBX sportváltozata a GR Yaris igényes, Torsen-differenciálművekkel rendelkező, változtatható nyomatékelosztású összkerékhajtását is megkaphatja, a kettős keresztlengőkaros hátsó futóművel egyetemben. Természetesen optikailag is feltuningolják majd a kocsit, és a futómű, valamint a fék tudását is a nagyobb teljesítményhez igazítják majd.

via Smartermedia