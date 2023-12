Inkább bele sem gondolunk, hányan úszhatták meg korábban a felelősségre vonást, amikor még nem voltak kamerák. Rengetegen úszhatták meg a különböző szabálytalanságokat szemtanúk híján, vagy azok inkább nem mondtak semmit.

Szerencsére most egy sokkal modernebb világot élünk, rengeteg a kamera odakint, így messze kevesebb eset marad büntetlenül. Most egy újabb abszurd esetet mutatunk be, amit látva elgondolkozunk azon, vajon a sofőr normális-e.

Szabályosan üldözőbe vette a kerékpárost, majd addig ment, amíg el nem gázolta. Döbbenetes jelenet, ami elég valószínű, hogy örökös eltiltást és börtönbüntetést von maga után, bárkiről is legyen szó.