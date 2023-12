"Advent első vasárnapjától újra ünnepi díszvilágítással üzemel a Budapest melletti M0-s autóút ikonikus műtárgya, a Megyeri híd. A 100 méter magas pilonok eddig zöld színben, óriási fenyőfaként pompáztak, míg december 17-től felkerültek rájuk a csúcsdíszek és színes díszfények is, így az ország legnagyobb, 35 emeletes karácsonyfáivá változtak. A különleges attrakciót december 27-ig láthatják az érdeklődők, ezt követően egészen év végéig az alap zöld világítással lesz látható a híd" - írja közleményében a Magyar Közút.

"Az immár hagyományosnak mondható ünnepi díszvilágítás minden eddiginél hosszabb ideig tart, december 3-tól egészen december 31-ig minden nap sötétedéstől másnap reggelig láthatják zöldben pompázni a közlekedők a grandiózus hidat. Ezt fejelték meg december 17-től, amikor is plusz díszítésekkel varázsolták még színesebbé a hidat. Egyrészt mind a két pilon tetejére felkerült a sárga csúcsdísz, ezen kívül 12-12 speciális robotlámpa segítségével a budai és pesti pilon középső, üveges részén speciális díszfényeket is kihelyeznek. Vagyis az ország legnagyobb fenyőfáiból így alakítják ki a legmagasabb karácsonyfákat. Ez a díszvilágítás december 27-ig lesz látható, minden nap sötétedéstől éjfélig. Ezt követően december 31-ig az alap zöld világítással üzemel majd a híd."

"A szakemberek most is felhívják a figyelmet arra, hogy aki fotózni szeretne, az ne vezetés közben tegye és ne álljanak meg a leállósávon sem emiatt. A 2-es főút felől, a pesti hídfő alatti részen keresztül biztonságosan, akár gyalogosan és kerékpárral is el lehet jutni a helyszínre. A közútkezelő dunakeszi mérnökségének szakemberei a forgalom zavartalan lefolyását és a leállósáv szabályos használatát is rendszeresen ellenőrzik majd az útellenőri szolgálatukon és a hídon található forgalomfigyelő kamerákon keresztül."