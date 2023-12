Sok haláleset történik amiatt, mert egyesek nem veszik figyelembe a gyalogos-átkelőhelyeket. Milliók élhetnének még, ha mindenki betartaná a szabályokat, és ez a gyalogosokra is érvényes, mert máskor ők a hibásak.

Itt most szó nincs erről, a BMW vezetője nem figyelt kellőképpen, illetve nem lassított le teljesen, noha láthatta, hogy a nyugdíjas elé fog lépni. Ugyan nem ütötte el, elesett a bácsi, amibe akár be is halhatott volna, ha beüti a fejét.

Mindezt egy rendőrautó orra előtt csinálta a vétkes sofőr, aki ennek ellenére sem állt meg, hogy megnézze, milyen állapotban van a férfi. Helyette inkább a gázra lépett, nem sokkal később pedig a rendőrök a nyomába eredtek.

(Videó a lap alján)